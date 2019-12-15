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Beşiktaş - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

Kaan ÜLKER / İSTANBUL () STAT: Vodafone Park HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Roco, Vida, Rebocho (Dk. 68 Umut), Ativa, Elneny (Dk. 84 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 68 Lens), Caner, Ljajic,...

SPOR 15.12.2019, 21:04
Beşiktaş - BtcTurk Yeni Malatyaspor: 0-2

Kaan ÜLKER / İSTANBUL ()

STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Roco, Vida, Rebocho (Dk. 68 Umut), Ativa, Elneny (Dk. 84 Güven Yalçın), Diaby (Dk. 68 Lens), Caner, Ljajic, Burak
BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake (Dk. 43 Özer), Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Murat, Donald (Dk. 80 Acquah), Fofana (Dk. 68 Bifouma), Guilherme, Jahovic
GOLLER: Dk. 85 Bifouma, Dk. 90+8 (P) Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Caner Erkin (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Caner, Ljajic, Lens, Karius, Umut Nayir, Abdullah Avcı (TD), (Beşiktaş) - Donald, Chebake, Guilherme (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş, evinde konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 85'inci dakikada Bifouma ve 90+8'inci dakikada penaltıdan Jahovic kaydetti.

29'uncu dakikada Caner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ljajic'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33'üncü dakikada ceza yayı önünde Atiba ile duvar pası yapan Ljajic'in ceza yayı içinden vuruşunda top soldan auta çıktı.
35'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Caner'in yerden sert ortasında kaleci Farnolle, altıpas içinde Diaby gelmeden topa sahip olmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
53'üncü dakikada Fofana'nın sol kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin vuruşunda top yandan auta çıktı.
55'inci dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Caner'in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
75'inci dakikada Ljajic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Atiba'nın indirdiği topa altıpas önünde Roco'nun şutu yandan auta çıktı.
82'nci dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Lens'in sağ kanattan yaptığı ortada Elneny'in yakın mesafeden yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.
85'inci dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Afriyie Acquah'ın savunma arkasına gönderdiği topta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bifouma'nun sol ayakla yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 0-1.
90+3'üncü dakikada siyah beyazlıların sol kanattan gelişen atağında Caner Erkin'in yaptığı ortada topla buluşan Güven'in yaptığı vuruş üstten dışarı gitti.
90+5'inci dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Guilherme'nin savunma arkasına attığı topta Bifouma rakibinden sıyrıldı, ceza sahasına girdi. Bifouma, ceza sahasında Güven Yalçın'ın müdahelesi ile yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 
90+8'inci dakikasında penaltıda topun başına geçen Jahovic'in vuruşu ağlarla buluştu.
Karşılaşma 2-0 BtcTurk Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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