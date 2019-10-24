Beşiktaş - Braga maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü hafta maçında Beşiktaş ile Braga arasında oynanacak karşılaşmanın 11'leri belli oldu. Vodafone Park'ta TSİ 19.55'te başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

İki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Karius - Necip, Vida, Roco, Rebecho, Oğuzhan, Elneny, Boyd, Ljajic, Caner, Güven

BRAGA: Matheus - Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno