Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz ekibi Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Georges N'Koudou, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby ve Douglas Santos katılmadı. Victor Ruiz takımdan ayrı, Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı oyuncular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.Beşiktaş'ın antrenmanını, Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları'ndan gelen bir grup öğrenci de izledi. Futbolcular, antrenman sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.Siyah-beyazlılar, Braga maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.