Beşiktaş, Braga hazırlıklarını tamamladı

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İstanbul,() -

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3'üncü maçında Portekiz ekibi Braga'yı konuk edecek Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 18:00'de başladı. Isınma ve koşu ile start alan idman, pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Dorukhan, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz, Diaby idmanda yer almazken N'Koudou ile Ruiz takımdan ayrı koşu yaptı.

Beşiktaş, yarın saat 19:55'te Portekiz ekibi Braga ile Vodafone Park'ta mücadele edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan görüntüler