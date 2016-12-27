Beşiktaş - Boluspor: 2 - 0 (Ziraat Türkiye Kupası)

Siyah-beyazlılar gruptan çıkmayı garantiledi

Talisca golle döndü

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. maçında sahasında Boluspor'u 2 - 0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantiledi.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Anderson Talisca ve 72. dakikada Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyetle grupta 10 puanla liderliğini sürdürdü. Boluspor ise 4 puanla 3. sırada kaldı.

TALİSCA GOLLE DÖNDÜ

Beşiktaş'ta dönüşü merakla beklenen Anderson Talisca, 2 ay sonra ilk resmi maçına çıktı.

Siyah beyazlı oyuncu taraftarların yoğun ilgisi altında 60 dakika sahada kalırken, 34. dakikada ise takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

TALİSCA ÇIKTI ARAS GİRDİ

Beşiktaş'ta 2 aylık sakatlığını atlatan bir diğer oyuncu Aras Özbiliz de 60. dakikada Talisca'nın yerine oyuna dahil oldu ve bu sezon 2. resmi maçında oynamış oldu.

Talisca ve Aras sakatlıklarını tamamen atlatmış göründü.

Ali DANAŞ - İSTANBUL / (fotoğraflı)