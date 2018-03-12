Beşiktaş - Bayern Münih maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

İSTANBUL /

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

Vodafone Park'ta 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Simon Peter Bennett yapacak. Lee Betts'in 4. hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Martin Atkinson ile Andre Marriner olacak.