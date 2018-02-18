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Beşiktaş, Bayern Münih maçı hazırlıklarına devam etti 

İSTANBUL,() Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman...

Beşiktaş, Bayern Münih maçı hazırlıklarına devam etti 

İSTANBUL,()

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik çalışmasının yer aldığı program, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 14.00'de özel uçakla Almanya'nın Münih şehrine gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 21.30'da yapacak. 
Antrenman öncesi TSİ 21.00'de teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.
 

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