Beşiktaş, Bayern Münih maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda rejenarason çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve kanat orta şut çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift devreli taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.