Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

Beşiktaş Başkanı Orman, Kapadokya'da sıcak hava balonuna bindi

NEVŞEHİR, () - BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Kapadokya'da takımlarının logosunun bulunduğu sıcak hava balonuna binerek, bölgeyi gezdi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kızı Nazlı ile birlikte Kapadokya bölgesine geldi. Sabahın erken...

Beşiktaş Başkanı Orman, Kapadokya'da sıcak hava balonuna bindi

NEVŞEHİR, () - BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Kapadokya'da takımlarının logosunun bulunduğu sıcak hava balonuna binerek, bölgeyi gezdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kızı Nazlı ile birlikte Kapadokya bölgesine geldi. Sabahın erken saatlerinde Göreme'ye gelen Başkan Orman, kızı Nazlı ile birlikte sıcak hava balonunun hazırlıklarını izledi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Orman, Beşiktaş logosunun bulunduğu sıcak hava balonuna bindi. Balonun sepetine de Beşiktaş bayrağı asıldı. Orman, havalanan balon ile yaklaşık bir saat Kapadokya'yı gezdi. Fikret Orman, Kapadokya gezisinde gazetecilerin yeni teknik direktör sorusuna yanıt vermedi. Orman, Kapadokya'da sıcak hava balonu turuna katıldığını belirterek, "Kapadokya çok güzel bir yer. Daha önce de Kapadokya bölgesine geldim. O zaman da Beşiktaş balonuna binmiştim ama bunun kadar muhteşem ve çok güzel değildi" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328