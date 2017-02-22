Beşiktaş Başkanı Orman: "Divan Kurulu başkanının başkanlığı düşmüş durumdadır"

"Divan Kurulu mutlaka seçim yapmalıdır"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, son dönemde yaşanan ve kaos haline dönüşen Divan Kurulu seçimleri ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Fikret Orman 29 Ocak'ta iptal edilen son seçim kararı için mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığını ve Divan Kurulunun mutlaka seçim yapması gerektiğini söyledi.

Orman, Yalçın Karadeniz'in başkanlığının düşmüş olduğunu belirtirken hafta sonunda yapılacak Divan Kurulu Toplantısına seçim gündemi bulunmadığı ve yasal olmadığı için yönetim olarak katılmayacaklarını ifade etti.

Kulüp üyeliğinde 25 yılını doldurarak Divan Kurulu Üyeliğine hak kazanan kongre üyelerinin rozet töreninde konuşan başkan Orman, yaşanan süreç ile ilgili şunları söyledi :

"Bir kongre üyemizin itirazı sonucu mahkeme, seçimin tekrar yapılmasıyla alakalı karar verdi. Bu karar doğrultusunda divan kurulu tek gündemle toplanabilir. Bu da divan kurulunun seçimli olmasıdır. Seçimi kimin yapacağıyla alakalı bir kavram kargaşası vardı. Mahkeme seçim tarihine divan kurulu yönetimi belirlesin diye karar vermişti. Biz de o karara uyduk. Ancak, divan kurulu seçime gitmektense toplantı yapma kararı aldı. Bu hukuken mümkün değil çünkü seçime gitme zorunluluğu var. Disiplin Kurulunun verdiği cezadan dolayı Divan Kurulu Başkanımızın başkanlığı düşmüş durumdadır.

Divan kurulunun bir önce seçime gitmesi gerekmektedir. Tedbiri veren mahkeme niyetin başka olduğunu anlayınca tedbiri kaldırmış vaziyette. Beşiktaş, hukuk içine yönetilen, tüzüğü olan, Türkiye'nin en saygın, halka açık kurumudur. Hukukun verdiği karara uymak hepimizin görevidir. Divan kurulunun tek maddeyle toplantı yapma yetkisi var, o da seçimle alakalıdır. Bugün tedbir kararı ortadan kalktığı için hukuksal bir durum yoktur. Cumartesi günü yapılmak istenen Divan Kurulu toplantısına yönetim kurulu katılmayacaktır. Ne amaçla bu toplantı yapılacak anlamış değilim. Divan kurulu ya seçimi yapacak ya da mahkemeye gidip bunu yaptırması için uğraş içine gireceğiz. Tavsiyem, buna gerek kalmadan, büyüyen, hedefine giden Beşiktaş'ın gündemini bu konularla meşgul etmemeleridir. Bundan sonra yapılacak toplantının hukuki altyapısı yoktur. Bundan kaçacak bir şey yok. Aday olacak varsa da aday olur."

Başkan Fikret Orman konuşmasının ardından 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Dış İlişkiler Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları başta olmak üzere Divan üyelerine rozetlerini taktı.

2. Başkan Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu rozetini Fikret Orman'ın elinden almasından dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkan Fikret Orman'ın konuşması

- Rozet töreni

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL -