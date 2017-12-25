Beşiktaş Başkanı Orman'dan transfer açıklaması

"Arda Turan çok sevdiğim bir oyuncu. Ancak Arda'nın oynadığı bölgelerde çok fazla oyuncumuz var"

"Arda'ya Beşiktaş forması da nasip olsun isterim ama şu an için böyle bir durum yok"

"Cenk önemli bir oyuncu, ancak bizim şu anda gündemimizde öyle bir durum yok. Niyetimiz olmadığı için fiyat belirlemeye de gerek yok"

"Cenk burada çok mutlu ve biz de ondan çok memnunuz"

"Demba Ba bizim evladımız. Gelmesini isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Ona bakmak lazım"

"Sosa için talep yapmadık, sezon başında da talebimiz olmadı"

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş Kulübü Fikret Orman, gündemdeki Arda Turan ve Cenk Tosun konularına açıklık getirdi.

Basın mensuplarının ilk olarak Arda Turan soruları üzerine Orman, "Arda Turan, çok sevdiğim, çok da önemli bir oyuncu. Türk futbolunun da önemli bir markası. Beşiktaş cephesi için ise, Arda'nın oynadığı bölgelerde çok fazla oyuncumuz var. Oyuncu transfer etmekten önce mevcuttan en yüksek verimi almalıyız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin ile Arda Turan fotoğrafını yorumlayan Orman, "Onlar birbirleriyle arkadaştırlar, bir mesaj çıkarmamak lazım. Bunlar normal şeyler. Arda Turan'a Beşiktaş forması da nasip olsun isterim ama şu an için böyle bir durum yok" diye konuştu.

CENK TOSUN HAKKINDA

Golcü futbolcu Cenk Tosun'un takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruya da Başkan Orman, "Cenk kıymetli bir kardeşimiz. Bizim evladımızdır. Oğuzhan da biraz önce buradaydı, o da bizim için öyle. Burada olmaktan mutlular. Kariyerleri için onlara faydalı olabilecek bir şey olursa ben de destek olurum.

Cenk önemli bir oyuncu, ancak bizim şu anda gündemimizde öyle bir durum yok. Niyetimiz olmadığı için fiyat belirlemeye de gerek yok.

Cenk burada çok mutlu ve biz de ondan çok memnunuz" yanıtını verdi.

Yine gündemde olan Demba Ba konusunda da Orman, "Demba Ba bizim evladımız. Gelmesini isterim ama sakatlık durumu nedir bilmiyorum. Ona bakmak lazım" şeklinde konuştu.

Fikret Orman, eski golcüleri Mario Gomez için de "Gomez, Milli Takım oyuncusuydu, parlayan yıldızdı. Şimdi Stuttgart'a gitti. Hayırlısı olsun" yorumunu yaptı.

Trabzonsporlu Sosa için de taleplerinin olmadığını söyleyen Orman, "Talep yapmadık, sezon başında da talebimiz olmadı. Şu anda da Sosa gündemimizde değil" şeklinde konuştu.

Fikret Orman, bir soru üzerine de Beşiktaş'ın ligdeki performansından memnun olmadığını, bu sene daha iyi olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Lig yarışı için de kısa bir yorum yapan Orman, "Güzel bir lig yarışı geçiyor. Hakemlerin etki etmediği bir ikinci yarı temenni ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fikret Orman'ın soruları yanıtlaması

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