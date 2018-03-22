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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Katar çıkarması  

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() -  Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için Katar'a gitti. Başkan Fikret Orman ilk olarak Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh'i makamında...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Katar çıkarması  

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() - 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için Katar'a gitti.
Başkan Fikret Orman ilk olarak Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh'i makamında ziyaret etti. 1 saat süren ziyarette siyah-beyazlıların 'Come to Besiktaş' kampanyası ve olası iş birlikleri üzerine görüşüldüğü öğrenildi. Orman, ziyaretin sonunda Khalid Bin Mohammed Al Attiyh'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti. Fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Fikret Orman, ''Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile Beşiktaş'ımızı konuştuk. Kendisini de Beşiktaşlı yaptık'' ifadelerini kullandı.
Katar'daki temaslarına öğleden sonra da devam edecek olan Fikret Orman, Set kulübünü de ziyaret edecek. Orman'ın Katar'daki son görüşmesi ise bu akşam gerçekleşecek. Fikret Orman, Katar'ın en büyük Devlet Bankası olan QCB (Qatar Central Bank) yetkilileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek ve işbirliği görüşmelerinde bulunacak.

(FOTOĞRAFLI)

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