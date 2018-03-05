Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak: "Kenetlendik, inancımız tam"

Tolga SAĞLAM / TRABZON, ()

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Albayrak, "Herkes işinin bilincinde, çok sık aralıklarla birbirini takip ediyor herkes. Biz kendi işimize bakıyoruz, Daha ligin sonuna kadar uzun bir yol var. İyi oynuyoruz, kenetlendik. İnancımız tam, hedefimiz üçüncü kez şampiyonluk kupasını kucaklamak" dedi.

TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN YÖNETİME TEPKİ

Öte yandan bir grup Trabzonspor taraftarı, mücadelenin ardından yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunurken, başkan Muharrem Usta ve yönetimine büyük tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Metin Albayrak'ın açıklamaları

- Trabzonsporlu taraftarların tepkisi

Haber Kodu: 180305181