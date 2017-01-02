Beşiktaş, Babel'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Ryan Babel'in transferi İçin görüşmelere başlandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
İSTANBUL /
Beşiktaş Kulübü, Ryan Babel'in transferi İçin görüşmelere başlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. İSTANBUL /...
02 Ocak 2017 Pazartesi 12:03
Beşiktaş Kulübü, Ryan Babel'in transferi İçin görüşmelere başlandığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Ryan Babel'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.
İSTANBUL /
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