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Beşiktaş, B36 Torshavn maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL () - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu rövanşında B36 Torshavn ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda...

Beşiktaş, B36 Torshavn maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL () - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu rövanşında B36 Torshavn ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması üzerinde duruldu. Antrenmana takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve germe çalışması ile başlandı. Devamında pas çalışması, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman üç grup halinde değişmeli olarak yarı sahada çift kale maç ve kondisyon koşuları ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 19.00'da 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek. Antrenman öncesi saat 18.30'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

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