Beşiktaş - B36 Torshavn maçından notlar

İlk 11'de değişiklik yok

Transfer görüşmesi yapan Negredo kadroda yok

Vida, Pepe ve Quaresma kadroda yer almadı

Beşiktaş, 74 gün sonra Vodafona Park'ta

Carlos Carvalhal tribünde

Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında B36 Torshavn'ı konuk ediyor. Siyah beyazlı ekip deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı Lens ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada galip gelen takımda değişikliğe gitmedi.

Tecrübeli teknik adam ilk maçta olduğu gibi kalede Tolga Zengin'e forma verdi. Savunma dörtlüsü Gökhan Gönül, Necip, Fatih ve Caner'den oluşurken orta sahada ise Medel, Tolgay ve Adriano forma şansı buldu. Siyah beyazlı ekibin gol noktasında ise Babel, Lens ve Larin üçlüsü yer aldı.

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPAN NEGREDO KADRODA YOK

Siyah beyazlı ekibin geçen sene büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği performansı alamadığı Alvaro Negredo, Torshavn maçının kadrosuna alınmadı. Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada yedek soyunan ancak süre almayan İspanyol forvet, ikinci maçta kadroda yer almadı. İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile transfer görüşmesi yapan Negredo için iki kulübün anlaşma aşamasına geldiği ve büyük bir sürpriz yaşanmazsa 32 yaşındaki golcü oyuncunun önümüzdeki sezon ülkesi İspanya top koşturacağı öğrenildi.

VIDA, PEPE, QUARESMA KADRODA YER ALMADI

Siyah beyazlı kulübün Dünya Kupası'nda forma giyen isimleri Vida, Pepe ve Quaresma da Torshavn maçının kadrosuna dahil edilmedi. Dünya Kupası'nın ardından tatile çıkan ve geçtiğimiz hafta takıma dahil olan 3 oyuncu Torshavn maçının kadrosunda yer almadı.

BEŞİKTAŞ, 74 GÜN SONRA VODAFONA PARK'TA

Siyah beyazlı ekip 74 gün sonra resmi bir karşılaşmada taraftarının önüne çıktı. Son olarak Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonunun 34'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrılmıştı.

Öte yandan Vodafone Park'taki Torshavn maçına ilgi büyüktü. Siyah beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

CARLOS CARVALHAL TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal de B36 Torshavn maçını tribünden takip etti. Portekizli teknik adam, 2011-12 sezonunda Beşiktaş'ta görev almıştı.

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