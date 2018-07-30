Beşiktaş, B36 Torshavn maçına hazırlanıyor

İSTANBUL () - Beşiktaş, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu rövanşında oynayacağı B36 Torshavn maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve germe çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışma, 1’e 1, 2’ye 2, pres çalışması ve dar alanda oyun kontrollü pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 19.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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