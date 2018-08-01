Beşiktaş, B36 Torshavn maçına hazır

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana siyah beyazlı ekip, ısınma hareketleriyle başladı. Beşiktaşlı oyuncular daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı. Siyah beyazlı ekibin antrenmanın basına kapalı olduğu bölümde taktik çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.

Atiba Hutchinson takımdan ayrı bireysel çalışırken izinli olan Domagoj Vida çalışmaya katılmadı.

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