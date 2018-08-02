Beşiktaş, B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek üst tura yükseldi

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda 2-0'ın rövanşında kendi sahasında B36 Torshavn'ı konuk eden Beşiktaş, rakibini 6-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Siyah beyazlıların üçüncü ön eleme turundaki rakibi Avusturya'nın LASK Linz takımı oldu.



Beşiktaş - B36 Torshavn: 6-0

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Carlos Xistra, Nuno Pereira, Nuno Manso

BEŞİKTAŞ: Tolga - Gökhan Gönül, Necip, Fatih (Dk. 46 Oğuzhan), Caner, Medel, Tolgay, Adriano, Babel (Dk. 77 Love), Lens (Dk. 62 Gökhan Töre), Larin

B36 TORSHAVN: Askham - Eriksen, Petersen, Faero, Magnusson, Borckie, Nielsen, Olsen, Cieslewicz (Dk. 18 Saag) (Dk. 71 Jacobsen), Heinesen, Przybylski (Dk. 62 Samuelsen)

GOLLER: Dk. 31 - Dk. 61 - Dk. 79 Larin, Dk. 43 Caner, Dk. 74 Oğuzhan, Dk. 90+2 (P) Love (Beşiktaş)

SARI KART: Bjarni Petersen (B36 Torshavn)

UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda 2-0'ın rövanşında kendi sahasında B36 Torshavn'ı konuk eden Beşiktaş, rakibini 6-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Siyah beyazlıların üçüncü ön eleme turundaki rakibi Avusturya'nın LASK Linz takımı oldu. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 31, 61 ve 79'uncu dakikalarda Larin, 43'üncü dakikada Caner, 74'üncü dakikada Oğuzhan ve 90+2'nci dakikada penaltıdan Vagner Love kaydetti.

12'nci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner'in ortasında Larin'in kafa vuruşu yandan auta çıktı.

19'uncu dakikada sol kanattan Caner'in yaptığı ortada Tolgay'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

31'inci dakikada Caner'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lens şık bir topuk pasıyla Larin'i gördü. Larin'in şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

36'ncı dakikada Lens'in yaptığı orada Torshavn savunması topu uzaklaştıramadı. Tolgay'ın sert şutunu savunma kornere gönderdi.

37'nci dakikada Gökhan Gönül'ün ortasında Larin'in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü. Devam eden pozisyonda Lens'in müdahalesinde hakem faul kararı verdi.

40'ıncı dakikada Medel'in uzak mesafeden şutu az farkla auta gitti.

43'üncü dakikada sol kanattan Gökhan Gönül ile verkaç yapan Lens, çizgiye indikten topu içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Caner'in şutunda top ağlarla buluştu: 2-0.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

61'inci dakika sol kanattan Caner'in yaptığı ortada Larin'in kafa vuruşu ağlara gitti: 3-0.

64'üncü dakikada Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Torshavn savunmasından sekti. Caner'in gelişine yaptığı sert vuruşu kaleci iki hamlede kontrol etti.

74'üncü dakikada fark 4'e çıktı. Sol kanattan Caner'in yaptığı ortada Oğuzhan'ın kafa vuruşu ağlara gitti: 4-0.

79'uncu dakikada Love ile verkaç yapan Gökhan Töre çizgiye kadar indi. İçeriye çevirdiği topta Larin'in vuruşu ağlarla buluştu: 5-0.

82'nci dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı plase vuruş az farkla auta gitti.

90+2'nci dakikada Vagner Love farkı 6'ya çıkarttı. Bjarni Petersen, Oğuzhan'a müdahale etmek isterken topa eliyle müdahale etti ve hakem Xistra penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Vagner Love ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 6-0.