Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Güneş'ten 3 değişiklik

Quaresma 5 maç sonra 11'de

Şampiyon şubeler stadyumda tur attı

Beşiktaş'ta 5 isim ceza sınırında

Cenk Tosun Vodafone Park'ta

Tribünler boş kaldı

Sergen Yalçın'dan iki değişiklik

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'de 32'nci haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19:00'da başlayan karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Tarık Ongun ve Alpaslan Dedeş üstleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen hafta 2-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin 11'inden 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sakatlığı süren Gökhan Gönül'ün yerine Adriano'ya, Necip Uysal'ın yerine Güven Yalçın'a, Jeremain Lens'in yerine ise Ricardo Quaresma'yı sahaya sürdü. Kaleyi Karius'a teslim eden Güneş, savunma hattını Adriano, Vida, Mirin ve Caner'den oluşturdu. Savunma hattının önünde Atiba, Dorukhan ikilisini bozmayan Güneş, hücum hattında Quaresma, Ljajic ve Güven Yalçın'ı oynattı. Şenol Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu. Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçındaki 11'i şöyle: "Karius - Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak."

QUARESMA 5 MAÇ SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Süper Lig'de son olarak 26'ncı haftada oynanan Göztepe maçında ilk 11'de görev alan Quaresma, daha sonra oynanan 3 maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Portekizli yıldız ligde oynanan son 2 haftada Ankaragücü maçının 76'ncı dakikasında oyuna dahil olurken, Galatasaray derbisinde de 57'nci dakikasında oyuna girmişti. Quaresma, ligin 26'ncı haftasının ardından ilk kez 11'de görev aldı.

ŞAMPİYON ŞUBELER STADYaUMDA TUR ATTI

Karşılaşma öncesinde Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde olan Beşiktaş Mogaz ile Kadınlar 1'inci Ligi'nde şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Aytemiz Alanyaspor maçının öncesinde stadyumda şampiyonluk turu attı. Sporcular kupalarla siyah-beyazlı taraftarları selamlarlarken, taraftalar da alkışlarla destek verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Vida, Quaresma ve Burak Yılmaz sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Kart sınırında olan diğer iki isim ise sakatlığı sebebiyle maçın kadrosunda Gökhan Gönül ile, mücadele yedek kulübesinde başlayan Jeremain Lens.

CENK TOSUN VODAFONE PARK'TA

Siyah-beyazlı ekibin eski golcüsü Cenk Tosun, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını tribünlerden takip etti. Premier Lig'de son maçını dün Tottenham Hotspur'a karşı oynayan ve mücadelede takımı adına bir de gol kaydeden Cenk Tosun, İngiltere'de liglerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye döndü. Yıldız golcü Aytemiz Alanyaspor maçında eski takımını tribünden takip etti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmaya iki takım taraftarları da fazla ilgi göstermedi. Karşılaşma öncesinde tribünlerin birçoğunda büyük boşluklar olduğu gözlendi.

SERGEN YALÇIN'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 31'inci haftasında kaybedilen Atiker Konyaspor maçının 11'inde iki değişikliğe gitti. Sergen Yalçın, Beşiktaş karşısında Ceyhun Gülselam'ın yerine Tzavellas, Villafanez'in yerine de Junior Fernandes'i 11'de sahaya sürdü. Aytemiz Alanyaspor'un Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle: "Ufuk - Cenk, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Welinton, Efecan, Ozan Campos, Fernandes, Cisse."

JOSEF SURAL UNUTULMADI

Aytemiz Alanyaspor'un Kayserispor deplasmanın dönüşünde yaşanan kazada hayatını kaybeden futbolcusu Josef Sural, karşılaşma öncesinde unutulmadı. Mücadele öncesinde İstiklal Marşı okunurken, skorboardda Josef Sural'ın fotoğrafı yer alırken altında 'Kalbimizdesin' notu yer aldı. Ayrıca stadyumda yer alan reklam panolarında da 'Josef Sural Kalbimizdesin' yazdı.

Öte yandan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar eski futbolcusu Sergen Yalçın'ı unutmadı. Beşiktaşlı taraftarlar mücadelenin başlama vuruşunun hemen öncesinde Sergen Yalçın lehinde tezahüratlarda bulundu. Yedek kulübesinden çıkan Sergen Yalçın da taraftarları selamladı.

