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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde...

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının ardından, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile antrenman sona erdi.
Çalışmaya milli takımlarda olan; Babel, Talisca, Vida, Tosic, Medel, Quaresma, Gökhan Gönül, Fatih Aksoy ve Alpay Çelebi katılmadı.
Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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