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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

İSTANBUL,() Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş...

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 15'inci haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından, pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, bugün saat 15.00’de özel uçakla Alanya'ya gidecek ve kampa girecek.
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu isimler yer aldı;
"Tolga, Karius, Utku, Gökhan Gönül, Vida, Fatih, Medel, Adriano, Atiba, Necip, Oğuzhan, Ljajic, Dorukhan, Quaresma, Gökhan Töre, Love, Larin, Mustafa, Güven"

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