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Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına başladı

İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın...

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarına başladı

İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maçlar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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