Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: 2 - 1

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,()



STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

BEŞİKTAŞ: Karius - Adriano, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan (Dk. 81 Lens), Quaresma, Ljajic (Dk. 88 Necip), Güven (Dk. 68 Kagawa), Burak

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk - Cenk, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Welinton, Efecan (Dk. 79 Hasan), Ozan, Djalma, Fernandes (Dk. 64 Villafanez), Cisse

GOLLER: Dk. 11 Adem Ljajic, Dk. 55 Quaresma (Beşiktaş) - Dk. 44 Caner (K.K) (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Dorukhan, Necip (Beşiktaş) - N'Sakala (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Ljajic ve 55'inci dakikada Quaresma kaydederken, Alanyaspor'un tek golünü 44'üncü dakikada Caner Erkin kendi kalesine attı.

4'üncü dakikada Alanyaspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernandes geçti. Fernandes'in vuruşunda direkten dönen topu arka direkte iyi takip eden Caulker topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

11'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak Yılmaz'ın pasıyla sağ taraftan savunmanın arkasına sarkan Güven'in vuruşunda Alanyaspor savunmasına çarpan top Adem Ljajic'in önüne düştü. Ljajic, kolay bir vuruşla topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada Güven'in ara pasıyla sol kanattan topla içeri giren Burak Yılmaz'ın plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

44'üncü dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Djalma'ın ortasında Caner Erkin'e çarpan top Beşiktaş ağlarına gitti: 1-1.

45+2'nci dakikada Ljajic'in pasında Alanyaspor savunması araya girdi. Dorukhan önünde kalan topla Güven'i hareketlendirdi. Sağ çaprazda topla buluşan Güven'in yerden şutunda kaleci Ufuk gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.

55'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ljajic pasını Quaresma'ya aktardı. Sağ kanatta topla buluşan Quaresma, içeriye kat ettikten sonra ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

61'inci dakikada kısa paslarla hücum eden Beşiktaş'ta Ljajic'in Güven ile yaptığı verkaç sonrasında ceza sahası içine girdi. Ljajic'in yerden vuruşunda kaleci Ufuk gole izin vermedi.

82'nci dakikada Ljajic'in pasında Alanyaspor savunması Burak'tan önce mücadele etti. Ceza sahası içerisinde Lens önüne düşen topta bekletmeden vurdu. Top üstten auta gitti.

90+3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Villafanez ortaladı. Caulker'in kafa vuruşunda kaleci Karius topu yumrukladı.

90+3'üncü dakikada Quaresma sol kanattan ceza sahasına girdi. İçeri çevirdiği topta Kagawa bekletmeden vurdu. Top yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

YÖNETİME TEPKİ, SERGEN YALÇIN'A SEVGİ

Siyah-beyazlı taraftarlar karşılaşma öncesinde dün yapılan seçimle 5'inci kez başkan seçilen Fikret Orman'a tepki gösterdi. Taraftarlar uzun süre Fikret Orman aleyhinde tezahüratlarda bulunurken, yönetimi de istifaya davet etti.

Karşılaşma öncesinde Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a sevgi gösterisinde bulunan siyah-beyazlı taraftarlar mücadelenin ilk yarısında da eski futbolcularına destek verdi. Tribünler bir süre Sergen Yalçın lehinde tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar soyunma odasına giden Sergen Yalçın lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu. 'Sergen buraya' diye tempo tutan siyah-beyazlılar eski futbolcularının sahaya dönmesinin ardından tek tek tribünlere çağırdılar.

