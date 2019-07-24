Beşiktaş, Avusturya'da ilk idmanını yaptı

Burak Yılmaz sahalara döndü

Ali DANAŞ / SAALFELDEN (Avusturya), () - İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'yı seçen Beşiktaş, bugün öğleden sonra geldiği Saalfelden'de ilk antrenmanını yaptı.

Kamp yapılan otelin içinde bulunan sahada yapılan idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi ve 1 saat sürdü. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular, kuvvet hareketlerinin yer aldığı istasyon çalışması yaptı. İkinci bölümde ise paslaşma ağırlıklı program uygulandı. Antrenman streching hareketleri ile sona erdi.

BURAK YILMAZ SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş için sevindirici olan gelişme ise Burak Yılmaz konusunda yaşandı. Sezon çalışmalarının başladığı 8 Temmuz'da stres kırığını önleme amaçlı ameliyat olan Burak, bireysel olarak sürdüğü tedavi programını tamamladı ve takım çalışmalarına katıldı. İstanbul'da yapılan idmanlarda takımdan ayrı koşu çalışmaları yapan milli golcü, Saalfelden'de gerçekleşen idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı ve taktik programda yer aldı. Burak'ın ligin ilk maçına kadar hazır hale geleceği bildirildi. Atiba bireysel antrenmanlarına devam ederken, Medel'in ise yarın kampa katılacağı açıklandı.

Beşiktaş Avusturya'daki çalışmalarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

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- Antrenmandan detaylar