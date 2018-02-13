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Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a hazırlanıyor

İSTANBUL, () Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik...

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a hazırlanıyor

İSTANBUL, ()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antreman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maç yapıldı. Antrenman taktik çalışmalarının yer aldığı program ve yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17:00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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