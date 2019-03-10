Beşiktaş - Atiker Konyaspor: 3 - 2

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() -

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan (Dk. 82 Güven), Necip, Vida, Adriano, Atiba, Medel (Dk. 87 Oğuzhan), Quaresma, Ljajic (Dk. 75 Kagawa), Lens, Burak

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Uğur Demirok (Dk. 62 Fofana), Filipovic, Opanasenko, Volkan Fındıklı, Jevtovic, Ömer Ali, Traore (Dk. 36 Hadziahmetovic), Milosevic, Mücahit (Dk. 81 Ali Turan)

GOLLER: Dk. 14 Ljajic, Dk. 34 Burak, Dk. 90+3 Kagawa (Beşiktaş) - Dk 20 Ömer Ali, Dk. 75 Fofana (Atiker Konyaspor)

SARI KARTLAR: Ljajic, Necip (Beşiktaş) - Mücahit, Filipovic, Fofana (Atiker Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Siyah-Beyazlı ekibe galibiyet getiren golleri 14'üncü dakikada Ljajic, 34'üncü dakikada Burak ve 90+3'üncü dakikada Kagawa attı. Konuk Atiker Konyaspor'un golleri ise 20'nci dakikada Ömer Ali ve 75'inci dakikada Fofana'dan geldi.

4'üncü dakikada sol kanattan çizgiye inen Ljajic, topu içeri çevirdi. Lens'ten önce kaleci Serkan topun sahibi oldu.

14'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak Yılmaz'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ljajic'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

20'nci dakikada skora denge geldi. Orta sahada yaptığı baskıyla topu kapan Milosevic, attığı pasla Ömer Ali'yi savunma arkasına kaçırdı. Ömer Ali'nin ceza sahasına girer girmez çektiği şutta top kaleci Karius'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.

24'üncü dakikada Adriano'nun uzun pasında Ljajic'in müdahalesiyle topla buluşan Lens'in şutunda kaleci Serkan'ın dokunduğu top direkten geri geldi. Dönen topta Konyaspor savunması topu kornere gönderdi.

25'inci dakikada pasla kullanılan kornerde Lens ortaladı. Arka direkteki Burak'ın kafa vuruşu auta gitti.

33'üncü dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Yılmaz geçti. Burak'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

40'ıncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ljajic pasını Quaresma'ya verdi. Quaresma'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle geçildi.

53'üncü dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Lens'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Serkan topu çelmeyi başardı.

58'inci dakikada Beşiktaş mutlak gol şansından faydalanamadı. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına giren Adriano, şutunda top kaleci Serkan'da kaldı.

61'inci dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ljjaic ortaladı. Ön direkteki Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına gerdi döndü.

72'nci dakikada Lens'in pasıyla sağ tarafta topla buluşan Quaresma'nın şutunda kaleci Serkan gole izin vermedi.

75'inci dakikada Konyasor bir kez daha beraberliği yakaladı. Savunma arkasına atılan topu alan Fofana, ceza sahasına girdikten sonra aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi:2-2.

77'nci dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kagawa'nın şutunda kaleci Serkan topu kornere tokatladı.

82'nci dakikada Atiba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Kagawa'nın ortasında arka direkteki Quaresma'nın gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.

90+3'üncü dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ali Turan'ın çıkarken kaptırdığı topla buluşan Kagawa, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 3-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

KARIUS'A HEM TEPKİ HEM DESTEK

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Atiker Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner'in beraberliği getiren golüne de engel olamamıştı. Özellikle son dönemde yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan Karius, Konyaspor karşılaşmasında yediği golün ardından ayağına top geldikçe ıslıklandı. Bazı taraftarlar da Karius'a alkışlarla destek verdi.

ŞENOL GÜNEŞ 'BEŞİKTAŞ NEREDE'

Atiker Konyaspor'un 2-2'lik beraberliği yakaladığı golün ardından Beşiktaşlı taraftar teknik direktör Şenol Güneş ve yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, golün hemen ardından 'Şenol Güneş Beşiktaş nerede' diye tempo tuttu. Siyah-Beyazlı taraftarlar daha sonra Beşiktaş yönetimi ve Şenol Güneş'i istifaya davet ederken, 'Beşiktaş kimsenin çiftliği değil' diye uzun süre bağırdılar.

(FOTOĞRAFLI)