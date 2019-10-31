Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Dünü izinli geçiren siyah-beyazlıların bu sabah yaptığı antrenmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Burak Yılmaz katılmazken, Georges N'Koudou takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman, minyatür kale maç, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanı yönetim kurulu üyesi Emre Kocadağ da takip etti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir grup taraftar da, siyah-beyazlıların antrenmanını izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, idmanın ardından taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.



