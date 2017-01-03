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Beşiktaş Antalyaspor'la, Fenerbahçe Partizan'la karşılaşacak

Devre arası hazırlık kampını Antalya'da yapacak Fenerbahçe, Go Ahead Eagles ve Partizan'la, Beşiktaş ise Antalyaspor ile hazırlık maçı oynayacak. Antalya, devre arası hazırlık kampı döneminde Süper Lig takımlarının ilk tercihi oldu....

Beşiktaş Antalyaspor'la, Fenerbahçe Partizan'la karşılaşacak
Devre arası hazırlık kampını Antalya'da yapacak Fenerbahçe, Go Ahead Eagles ve Partizan'la, Beşiktaş ise Antalyaspor ile hazırlık maçı oynayacak.
Antalya, devre arası hazırlık kampı döneminde Süper Lig takımlarının ilk tercihi oldu.
Spor Toto Süper Lig'in yanı sıra Türkiye liglerindeki 210 civarında takım Antalya'da kamp yapacak. Kamp çalışmaları için kente gelmeye başlayan takımlar 1 haftalık hazırlık sürecini çoğunlukla Serik İlçesi Belek Turizm Bölgesi'nde tamamlayacak. Kampta antrenmanların yanı sıra hazırlık maçları da oynanacak. Beşiktaş, kamp çalışmaları kapsamında 8 Ocak'ta saat 17.00'da Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak. 
Fenerbahçe ise devre arası hazırlık kampı çalışmaları kapsamında, 8 Ocak'ta saat 19.00'da Go Ahead Eagles (Hollanda) ve 11 Ocak'ta saat 20.00'da Partizan (Sırbistan) ile karşılaşacak. Fenerbahçe maçlarını Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynayacak.

 

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