Beşiktaş, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanacak Beşiktaş’ın devre arası kampında oynayacağı hazırlık maçları belli oldu.

Devre arası hazırlık kampını 3-10 Ocak tarihleri arasında Antalya’nın Belek bölgesinde gerçekleştirecek Beşiktaş, burada 2 hazırlık maçı oynayacak. İlk maçında 8 Ocak Çarşamba günü saat 17:00’de Macaristan 1’inci Lig ekiplerinden Mezökövesd ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, kamptaki ikinci ve son maçında ise 10 Ocak Cuma günü saat 16:30’da TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaşacak.