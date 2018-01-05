Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Beşiktaş Antalya'da tam kadro 

ALİ DANAŞ / BELEK,() - ANTALYA'da 3 gündür eksik kadro ile idman yapan Beşiktaş, izinli olan futbolcuların kampa katılmasıyla ilk kez tam kadro idman yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş tüm futbolcuları tek tek karşılarken oyuncuların...

Beşiktaş Antalya'da tam kadro 

ALİ DANAŞ / BELEK,() - ANTALYA'da 3 gündür eksik kadro ile idman yapan Beşiktaş, izinli olan futbolcuların kampa katılmasıyla ilk kez tam kadro idman yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş tüm futbolcuları tek tek karşılarken oyuncuların birbirlerine ve yeni arkadaşları Vida'ya sarılmaları antrenmanın en önemli görüntülerini oluşturdu. Özellikle Vida ile rekabete girecek olan Tosic'in Hırvat stopere yakın ilgisi gözlerden kaçmadı. Domagoj Vida, Şenol Güneş tarafından bugün gelen takım arkadaşlarına da alkışlatıldıktan sonra antrenman başladı.
Saha ortasında 10 dakikaya yakın yapılan toplantının ardından ısınma koşuları yapan futbolcular top kapma çalışmasının ardından iki gruba ayrıldı. Taktik programın uygulandığı bu bölümde oyuncuların bir kısmı kenar ortalarına kafa ve şut antrenmanı yaparken diğer grup 4'lü minik kale maçlar yaptı.İdman son bölümde yapılan hafif tempolu kondisyon koşuları ile sona erdi.
Beşiktaş Antalya kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Oyuncuların sarılmaları 
-Genel detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

türk porno porno izle mersin escort adana escort adult forum istanbul escort hatay escort istanbul escort bayan escort bodrum escort eskisehir escort porno indir escort istanbul escort bayan