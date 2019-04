Beşiktaş - Ankaragücü maçından notlar  

Şenol Güneş'ten iki değişiklik

Sol bek sıkıntısı sona erdi

Ricardo Quaresma 3 maç aradan sonra kadroda

Galatasaray maçı öncesinde iki önemli futbolcu sınırda

Çocuk istismarına tepki

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,() -

Spor Toto Süper Lig’in 30’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü’nü konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19:00’da başlayan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakat ve cezalı futbolcuların takıma dönmesiyle rahat bir nefes aldı ve alternatifli bir kadroya sahip oldu. Adriano ve Quaresma'nın sakatlığının yanı sıra Caner'in cezalı olması sebebiyle, sol tarafta sıkıntı yaşayan Güneş, her iki futbolcunun iyileşmesi ve Caner'in cezasının bitmesiyle oldukça rahatladı.

Ankaragücü karşısında Kagawa'yı yedek kulübesine gönderen Güneş, sol kanat tercihini Güven Yalçın'dan yana kullanırken, sol bekte de Caner Erkin'e görev vererek geçen haftaki Sivas maçının kadrosundan iki oyuncuyu değiştirmiş oldu. Sağ bekte Gökhan Gönül, stoper ikilisinde Vida ve Mirin'i oynatan Güneş, sol bekte Caner'e şans tanıdı. Atiba-Dorukhan orta ikilisini bozmayan tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Lens, Ljajic, GüvenYalçın ve Burak Yılmaz ile sahaya çıktı.

Beşiktaş, Ankaragücü karşısına şu 11’le çıktı;

"Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Güven, Burak"

SOL BEK SIKINTISI SONA ERDİ

Beşiktaş'ta birkaç haftadır sıkıntı yaratan sol bek ve sol açık sıkıntısı Ankaragücü maçıyla sona erdi. Genelde Adriano-Caner ikilisini önlü arkalı kullanan Şenol Güneş, Brezilyalı oyuncunun 3 haftadır sakatlık yaşamasıyla sol beke zorunlu olarak Medel'i geçirmişti. Geçen hafta Caner'in de cezalı olmasıyla sol kanadı boş kalan Güneş, üstüne üstük Medel de sakatlanınca Necip ile maçı tamamlamıştı. Hafta içinde Adriano'nun tamamen iyileşip idmanlara çıkması ve Caner Erkin'in de cezasının bitmesi, siyah beyazlıların sol tarafındaki sıkıntıyı tamamen giderdi. Şenol Güneş; Ankaragücü maçında Adriano ve Caner'den, Caner'i sol bek olarak tercih ederken, sol önde bu kez Güven Yalçın'ı oynattı.

RİCARDO QUARESMA 3 MAÇ ARADAN SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta Adriano gibi sakatlıktan dönen bir diğer isim Ricardo Quaresma oldu. 3 hafta önce antrenmanda sakatlanan Quaresma ülkesi Portekiz'deki tedavisini tamamladı ve takıma dönerek idmanlara çıkmaya başladı. Kendini iyi hisseden Portekizli yıldız, Şenol Güneş tarafından Ankaragücü maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edildi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE İKİ ÖNEMLİ FUTBOLCU SINIRDA

Ankaragücü maçının ardından Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak kolan Beşiktaş'ta iki önemli futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın en golcü isimi olan Burak Yılmaz ve en çok asist yapan oyuncusu olan Ricardo Quaresma 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Teknik direktör Şenol Güneş her iki futbolcu ile özel bir görüşme yaparak derbi öncesinde çok dikkatli olmalarını ve kesinlikle kart görmemelerini istedi. Şenol Güneş'in ayrıca her iki futbolcudan da hakemlerle hiç bir şekilde diyaloğa girmemelerini istediği de öğrenildi.

ÇOCUK İSTİSMARINA TEPKİ

Karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları çocuk istismarına tepki olarak başlama düdüğü çaldıktan sonra 1 dakika süreyle topa dokunmadı. Aynı şekilde tribünlerde yer alan taraftarlar da tepkilerini 1 dakika boyunca tezahürat yapmayarak gösterdi. Siyah-Beyazlı taraftarlar maçın 1’inci dakikasından sonra takımına destek olmaya başladı. Ayrıca deplasman tribününde yer alan Ankaragücü taraftarları da karşılaşma öncesinde çocuk istismarına tepki gösteren tezahüratlarda bulundu. İki takım taraftarları daha sonra ‘Çocuğa uzanan eller kırılsın’ şeklinde tempo tuttu.

Öte yandan Beşiktaş - Ankaragücü maçında siyah-beyazlı kulübün Van’dan misafirleri de vardı. Van Gürpınar Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Korosu maç öncesinde bir performans sergiledi. Karşılaşmayı takip etmek için Van’dan gelen kız öğrencilerden oluşan koro maç öncesinde Beşiktaş marşları söyledi. Siyah-Beyazlı taraftarlar alkışlarla koroya destek oldu.