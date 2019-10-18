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Beşiktaş, Ankaragücü maçı için Başkent'te
Süper Lig’in 8’inci haftasında yarın MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Beşiktaş, Başkent’e geldi. Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için öğle saatlerinde İstanbul...
SPOR 18.10.2019, 13:12
Süper Lig’in 8’inci haftasında yarın MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Beşiktaş, Başkent’e geldi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için öğle saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi. Beşiktaş kafilesi ardından kara yoluyla konaklayacakları otele geçti. Beşiktaşlı futbolcular bu akşam yapacakları antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek.
5 EKSİK VAR
Siyah-beyazlılar Ankara’ya 5 eksikle geldi. Sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.
MKE Ankaragücü ile 101’inci kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın belirlediği 21 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcuların havalimanından çıkışları
- Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çıkışı
- Detaylar
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00’de Eryaman Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için öğle saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na geldi. Beşiktaş kafilesi ardından kara yoluyla konaklayacakları otele geçti. Beşiktaşlı futbolcular bu akşam yapacakları antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyecek.
5 EKSİK VAR
Siyah-beyazlılar Ankara’ya 5 eksikle geldi. Sakatlıkları devam eden Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges Kevin N'Koudou kadroda yer almadı.
MKE Ankaragücü ile 101’inci kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’nın belirlediği 21 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Muhammed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Futbolcuların havalimanından çıkışları
- Teknik direktör Abdullah Avcı’nın çıkışı
- Detaylar
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