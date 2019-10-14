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Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı, 1.5 saate yakın sürdü....
SPOR 14.10.2019, 14:16
Beşiktaş, Süper Lig'in 8'nci haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü.
Dünü izinli geçiren siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Çalışmaya, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisi süren Georges N'Koudou katılmadı. U21 ve U19 milli takımlarından dönen Muhayer Oktay, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya antrenmanda yer aldı. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Dünü izinli geçiren siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı, 1.5 saate yakın sürdü. Çalışmaya, milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisi süren Georges N'Koudou katılmadı. U21 ve U19 milli takımlarından dönen Muhayer Oktay, Ersin Destanoğlu ve Erdoğan Kaya antrenmanda yer aldı. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolcular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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