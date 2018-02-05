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Beşiktaş, Ankara'ya gitti

Larin ilk kez kadroya alındı İSTANBUL, () Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci ayağında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya gitti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, 3-1'in...

Beşiktaş, Ankara'ya gitti

Larin ilk kez kadroya alındı

İSTANBUL, ()

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci ayağında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, Ankara'ya gitti.
Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, 3-1'in rövaşında oynayacakları Gençlerbirliği mücadelesinin kadrosuna devre arası transfer döneminde kadroya katılan santrfor oyuncusu Cyle Larin'i de dahil etti. Kanadalı oyuncu ilk kez kadroya dahil edilmiş oldu.
Beşiktaş'ın Ankara kafilesi şu şekilde:
Tolga, Fabricio, Utku, Vida, Fatih, Pepe, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Necip, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

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