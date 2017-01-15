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Beşiktaş Ankara'da galibiyet peşinde

 Tek santrafor Cenk Tosun kaldı Talisca geldi orta sahadaki savaş kızıştı ALİ DANAŞ -İSTANBUL - Beşiktaş Süper Ligin 2. devresinin ilk maçında Ankara deplasmanında Osmanlıspor'a konuk olacak. 2.devrenin ilk maçı olsa da 34 maçlık...

Beşiktaş Ankara'da galibiyet peşinde

 Tek santrafor Cenk Tosun kaldı

Talisca geldi orta sahadaki savaş kızıştı

ALİ DANAŞ -İSTANBUL - Beşiktaş Süper Ligin 2. devresinin ilk maçında Ankara deplasmanında Osmanlıspor'a konuk olacak.

2.devrenin ilk maçı olsa da 34 maçlık periyotta 17.maç olan Osmanlıspor - Beşiktaş karşılaşması yarın akşam saat 19:00'da Ankara Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve Ali Palabıyık taraından yönetilecek.

Siyah Beyazlılar'ın 16 hafta sonunda 10 galibiyet 5 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.35 puan toplayan Beşiktaş, Galatasaray'ın Konya'dan galibiyetle ayrılması üzerine maç eksiği ile 3.sıraya düştü.Beşiktaş'ın yarın akşamki tek hedefi Osmanlıspor'u yenerek tekrar 2.sıraya yükselmek olacak.

TEK SANTRAFOR CENK TOSUN KALDI

Beşiktaş sezonun ikinci yarısına resmi olarak 2 yeni transfer ile girdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda sol açık mevkiine Ryan Babel'i transfer eden yönetim stoper olarak ta Hırvat Matej Mitrovic'i takıma dahil etmişti.Beşiktaş'ın 3. transferi ise önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması planlanan Ersan Gülüm olacak.Beşiktaş'tan ayrılan tek isim ise Trabzonspor'a giden Olcay Şahan oldu.

Camiadaki beklentilerin aksine santrafor transferini ise henüz yapmayan Siyah Beyazlılar Osmanlıspor karşısına tek santrafor ile çıkacak.Afrika Kupası'na katıldığı için Kamerun Milii Takımına giden Aboubaklar ve 2 Ocakta başlayan Antalya kampının ilk gününde sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun olmadığı kadroda santrafor olarak sadece Cenk Tosun bulunuyor.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Osmanlıspor karşısında golcü olarak Cenk Tosun ile başlamasına kesin gözüyle bakılyor.Maç içinde Cenk ile ilgili yaşanacak herhangi bir olumsuzluk halinde Rayn Babel veya Talisca forvet bölgesine geçerek bu açığı kapatmaya çalışacak.

Osmanlıspor maçına kalede Fabricio, defansta Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic ve Adriano ile çıkması beklenen Şenol Güneş, Atiba'nın yanında Oğuzhan veya Tolgay Arslan'dan birine görev verecek.İyileştikten sonra sahalara hızlı bir dönüş yapan ve Antalya kampının da en göze batan ismi olan Talisca'nın forvet arkasında oynayacağı kadroda sağ tarafta Quaresma sol tarafta da yeni transfer Ryan Babel oynayacak.

TALİSCA GELDİ ORTA SAHADAKİ SAVAŞ KIZIŞTI

Talisca'nın iyileşmiş olması aynı zamanda Tolgay ve Oğuzhan'dan birinin yedek kulübesine gitmesi anlamını da taşıyor.

Atiba'nın demirbaş olduğu orta sahada Gökhan İnler, Oğuzhan ve Tolgay Arslan değişmeli oynamış son maçlarda Tolgay ve Oğuzhan formayı tamamen kapmıştı.İlk devrede sakatlanmadan önce oynadığı 6 maçta 4 gol atan Talisca'ya yetişemeyen bu üçlü sadece 2 golde kalmıştı.Brezilyalı oyuncunun iyileşip takıma dönmesinden ve 10 numara mevkiinde oynayacak olmasından sonra bu üç futbolcudadn ikisi yedek bekleyecek.Oğuzhan Özyakup'un bir adım önde olduğu bu tercihet son karar yine Şenol Güneş'in olacak.

 

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