Beşiktaş, Alanyaspor'u evinde 3-0 yendi... #SatılmısAlanyaspor gündem oldu

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u kendi evinde 3-0 mağlup etti. Maç sona erdikten sonra ise sosyal medyanın gündemine #SatılmısAlanyaspor etiketi oturdu. Binlerce kullanıcı Twitter’da tweet attıktan sonra Alanyaspor’un resmi Twitter hesabı, yetkililer tarafından gizli hesaba alındı. Türk futbol tarihinde ilk defa bir futbol kulübü sosyal medya hesabını gizliye almış oldu.

Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 yendi. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller 11.dakikada Cenk Tosun, 58.dakikada Rachid Ghezzal ve 85.dakikada N’koudou’dan geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Akdeniz ekibinin kalecisi Jose Marafona, Rachid Ghezzal'den yediği gol sonrası Trend Topic oldu.

Ghezzal'den yediği gol sonrasında sosyal medyada TT listesine giren Jose Marafona, birçok futbolsever tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu. Eski hakem Ahmet Çakar “Beşiktaş-Alanyaspor maçında futbolun doğal akışına uymayan tuhaf şeyler oluyor” diye tweet attı.

Bu gelişmelerin ardından #SatılmışAlanyaspor tagi Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi. Daha sonra Alanyaspor’un sosyal medyasını yöneten yetkililer tüm hesapları gizledi. Instagram’da ise yorum yapma özelliğini kapadı.