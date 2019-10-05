Son Dakika
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig’in 7'nci haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana...
SPOR 05.10.2019, 20:48
Beşiktaş, Süper Lig’in 7'nci haftasında yarın sahasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Gökhan Gönül katılmadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı, pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde yarın saat 16.30’da Alanyaspor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden Gökhan Gönül katılmadı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı, pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam etti. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci hafta mücadelesinde yarın saat 16.30’da Alanyaspor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Konyaspor
|7
|12
|3. Fenerbahçe
|7
|11
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Antalyaspor
|7
|11
|6. Malatyaspor
|7
|10
|7. Trabzonspor
|6
|9
|8. Sivasspor
|6
|9
|9. Göztepe
|7
|9
|10. Galatasaray
|6
|9
|11. Başakşehir
|6
|8
|12. Denizlispor
|7
|8
|13. Ankaragücü
|6
|8
|14. Çaykur Rizespor
|6
|8
|15. Kasımpaşa
|7
|7
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|7
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Balıkesirspor
|7
|13
|2. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|3. Fatih Karagümrük
|7
|12
|4. Altay
|7
|12
|5. Bursaspor
|7
|12
|6. Ümraniye
|6
|11
|7. Hatayspor
|6
|11
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|6
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Osmanlıspor
|6
|10
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Menemen Belediyespor
|6
|4
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|8
|14
|4. Burnley
|8
|12
|5. Arsenal
|7
|12
|6. West Ham
|7
|12
|7. Tottenham
|8
|11
|8. Chelsea
|7
|11
|9. Bournemouth
|7
|11
|10. Crystal Palace
|7
|11
|11. M. United
|7
|9
|12. Sheffield United
|8
|9
|13. Brighton
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. Wolverhampton
|7
|7
|16. Southampton
|7
|7
|17. Everton
|8
|7
|18. Norwich City
|8
|6
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|8
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Levante
|8
|11
|10. Eibar
|8
|9
|11. Valencia
|7
|9
|12. Real Valladolid
|7
|9
|13. Real Betis
|8
|9
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|8
|2