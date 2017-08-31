Beşiktaş akşam antrenmanı ile hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş milli maç arasında çift idman yaparak K.Karabükspor maçına hazırlanıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş kondisyon ağırlıklı geçen sabah idmanından sonra akşam idmanında taktik çalışmalara ağırlık verdi.Takım toplantısı ile başlayan idman ısınma koşuları ve pas çalışması ile devam etti.Dar alanda bire bir, ikiye iki ve üçe üç mücadelelerinin çalışıldığı taktik idman çift kale maç ile sona erdi.

Milli takımlarda bulunan Cenk,Caner,Oğuzhan,Quaresma,Pepe,Mitrovic,Atiba,Utku ve Orkan antrenmana katılmazken Gökhan Gönül bireysel çalışmalarına devam etti.

Beşiktaş yarın 18:00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Görüntü dökümü :

-Antrenman detaylar

ALİ DANAŞ - İSTANBUL -

