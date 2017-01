Beşiktaş A.Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ersan Gülüm: "Takımı bozmaya gerek yok"

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - Beşiktaş yedek ve altyapı oyuncularından oluşan kadroyla Ziraat Türkiye Kupası eleme grubunun son maçında Kayserispor ile oynarken, as futbolcular da Ümraniye'de A.Konyaspor maçı için antrenman yaptı.

Yardımcı antrenör Şeref Çiçek yönetiminde yapılan idmana yeni transfer Ersan Gülüm de katıldı.Ersan takım ile beraber kondisyon hareketleri yaptıktan sonra bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Kar yağışından dolayı bir bölümü temizlenenen sahada yapılan idman 1 saat sürdü.Isınma hareketlerinin ardından 5'e 2 yapan futbolcular pas oyunu ve çift kale maç yaptı.Oldukça çekişmeli geçen maçı Quaresma'nın takımı kazanırken maç sonu renkli görüntülere sahne oldu.

ERSAN GÜLÜM: "TAKIMI BOZMAYA GEREK YOK"

Beşiktaş ile bugün 6 aylık kiralık sözleşme imzalayan ve ilk idmanına çıkan Ersan antrenman bitiminde basın mensupları ile kısa bir sohbet yaptı.

Beşiktaş'ı çok özlediğini ve yeni stadı çok merak ettiğini söyleyen Ersan oynamak için can attığını ama takımın da çok iyi gittiğini belirterek "takım çok iyi gidiyor, bozmaya gerek yok, hazır olduğumda ne zaman görev verilirse oynarım" dedi.

Ersan Gülüm " Çin'de ligler 2 ay önce bitmişti.Ama Beşiktaş'a transferim gündeme geldiği andan itibaren hemen antrenmanlara başladım.Şu an iyiyim ama maç kondisyonu kazanmam lazım, bu da bir kaç haftayı bulur.Vodafone Arena Stadı'nı çok merak ediyorum, oradaki atmosferi ve seyircinin önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum.Hemen oynayacağım diye bir şey yok.Zaten takım da çok iyi gidiyor, bozmaya da gerek yok yani.Ben kendimi hazırlayayım hocamız görev verdiği an oynarım" diye konuştu.