Beşiktaş - Akhisar Belediyespor maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: "Tribünde gözü yaşlı hiçbir taraftarı görmek istemiyorum"

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Kafkas: "Beşiktaş bizim rakibimiz değil. Kazandıkları haklı galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Güneş, rakipleri karşısında oyun olarak üstün olduklarını belirterek, "Skora da yansıdı. Oynadığımız oyunun karşılığında hak ettiğimiz sonucu almak isteyen takımız. Bugün hak ettik. Son bölüm hariç oldukça iyiydik" dedi.



Maçın son bölümünde ortaya koydukları futbolu eleştiren Şenol Güneş, "Son bölüm bize yakışmadı, tamamen teslimiyet içinde oynadık. Yorgunluk, skor, şartlar ne olursa olsun bizim için doğru değil. Kötü görüntüydü. Futbol ciddi bir oyun. Oyuncu değişikliği beklentimi karşılamadı. Hatamdan kaynaklı olabilir" ifadelerini kullandı.



Anderson Talisca'yı değiştirmeyi düşündüğünü ancak bu oyuncunun kopuk mücadelesinden dolayı hamlenin başka doğrultuya gittiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Oyunu bozdu. Kart riski olan oyuncuları rahatsız etti" diye konuştu.



Şenol Güneş, puan farkının açılmasıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğa çok yaklaştığı yönündeki yorumlarla ilgili şunları söyledi:



"Şu anki duruma bakarak bir kanaatimiz yok, olmayacak. Ancak maalesef kamuoyunun düşüncesiyle etkilenen oyuncular var. Maçımız bitti, perşembe Beer-Sheva karşılaşması var. Galatasaray ile sonra oynayacağız. Bir sürü maçımız var. Maratonda önde olmamızın garantisi yok. Geridekiler öndekini yakalamaya çalışıyor. Biz de yakalanmamaya çalışıyoruz."



Güneş, Beşiktaş'ta olmanın kendisini mutlu edip etmediği yönündeki soru üzerine, "Tabii mutluyum. Biraz yoruyor ama yaptığımız işin karşılığını almak bana mutluluk veriyor. Böyle büyük bir camianın beni kucaklaması güzel. Tribünde gözü yaşlı hiçbir taraftarı görmek istemiyorum. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Özel hayatımız ikinci plana düştü. Harçlığını artırıp gelenlerin üzgün ayrılmasını istemiyoruz. Oyuncuların da işlerini yapmasını bekliyoruz" yanıtını verdi.



Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un "Spor Toto Süper Lig yabancı çöplüğüne döndü" şeklindeki açıklamasına değinen ve bu eleştiriye katıldığını vurgulayan Güneş, "Çöplük kelimesi çok kötü. Türkiye'de iyi oyuncular bulunuyor. Yapısal reformlara ihtiyaç var. Sorumluluk almak ve yeniden atılım yapmak gerekiyor. Maalesef şu anda sıkıntı var" dedi.



AKHİSAR BELEDİYESPOR CEPHESİ



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise, siyah-beyazlı rakiplerine karşı fazla adamla savunma yapıp, hızlı



hücuma çıkmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Beklediğimden daha iyi hücuma çıktık. Savunmada istediğimizi yapamadık. Beşiktaş ile oynamak çok zor. Üst düzey takım. Bizimle ciddi kalite farkı var. Beşiktaş bizim rakibimiz değil. Kazandıkları haklı galibiyetten dolayı Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.



Ligde kalma mücadelesi verdiklerini kaydeden Kafkas, "Önümüzde hedef maçlarımız var. 4'ünü kazanabilirsek benim hesaplarıma göre ligde kalırız. Hedefimiz ligde tutunabilmek" şeklinde konuştu.

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HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL /