Beşiktaş - Akhisar Belediyespor maçının ardından (1)

Ahmet Nur Cebi: "Şampiyonluk kelimesi muhteşem kelime. Şu an kullanmak doğru değil"

Ahmet Ürkmezgil: "Bu haftayı da lider geçirdik, inşallah her hafta böyle geçer"

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Ahmet Nur Cebi ve Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, 3-1 kazanılan Akhisar Belediyespor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluk kelimesi muhteşem kelime. Şu an kullanmak doğru değil. Daha çok önemli maçlarımız var. Ligin altından çok yakın puanlar var. Her maçı alarak devam etmek zorundayız. Konuşmak için çok erken. Şampiyonluk kolay bir şey değil. Aşağıdakilerin küme düşme mücadelesi verdiği yerde sabırla devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"HAKEMLERE YAPILMIŞ SAYGISIZLIKTIR"

Beşiktaş'ın hakemler tarafından kollandığı yönünde çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Çebi şöyle konuştu:

"Bu konularda konuşmaya rakip takımların yöneticileri, onlarda yetmedi hocaları başladı. Bunları doğru bulmuyorum. Hakemleri baskı altına almak adına yapılan cümleler. Hakemlerin kasıtlı hata yapmaları söz konusu değil. Hepimiz canı bundan yanıyor. Dönüp baktığımız zaman Fenerbahçe ve Karabük maçlar, Beşiktaş'ın kaybettiği maçlardır. Bunların dönüp baktığımızda hakemlerin kollamadığını göreceksiniz. Hakemlere yapılmış saygısızlıktır. Beşiktaş aleyhinde karar versinler diye söylenmiş sözlerdir. Yöneticileri kendi işlerine bakacak. Teknik direktörleri kendi takımlarıyla uğraşacak. Kısacası herkes kendi işine bakacak. Biz hakemle uğraşmıyoruz."

"FARKI AVANTAJ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Ligde zirve yarışındaki rakipleri açılan puan durumu için Çebi, "Bunları avantaj olarak gördüğümüzü söylersek hata yapmış oluruz. Avantaj olarak görmüyoruz. Şampiyon olana kadar bu tip cümleleri kurmamız saygısızlık olur" şeklinde konuştu

"GALATASARAY'A NE GİBİ ZARARI VAR BİLMİYORUM"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gelecek hafta TT Arena'da oynanan Beşiktaş derbisinin tarihinin değiştirilmesiyle yaptığı açıklamalara cevap veren Çebi, "Sayın Dursun Özbek'i çok iyi tanıyorum. Onun etrafında baskı kurmuşlar. Bunları söyleyin diye. Bizim konumuz değil. TFF tespit etmiş, pazartesi oynanmasına karar vermiş. Sonuç itibariyle bunun Galatasaray'a ne gibi zararı var bilmiyorum. Bu konuşmalarla maçların güzelliğini bozmaya gerek yok. Dursun Beyin bunu yakındakilerin baskısıyla söylediğine inanıyorum. Bu tip şeylere kafasını takmaz o" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'ndan derbinin değişmesiyle ilgili bir talepte olmadıklarını vurguladı.

Çok keyifli ve güzel bir maç olduğunu belirten Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise, özellikle Vodafone Arena tribünlerin dolu olmasından dolayı da mutlu olduklarını söyledi.

Ahmet Ürkmezgil, "Statların boş olduğu bir zamanda 30 bin seyirciye oynamak gerçekten çok haz veriyor. Futbolcular için de bizim için de çok keyifli, güzel ve centilmence bir maç oldu. Akhisar'da her ne kadar kapalı bir oyun oynasa da maçı çirkinleştirmedi. Güzel oyun, sonuç güzel 3 puan da çok güzel. Bu haftayı da lider geçirdik, inşallah her hafta böyle geçer" dedi.

Beşiktaş taraftarı için de 'mükemmel' diyen Ürkmezgil, "Statlarda boşlukları gördüğümüz zaman bizim taraftarımızın coşkusu hem de tribünleri doldurması çok kıvanç verici. Taraftarımıza ben yönetim kurulu adına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Divan Kurulu hakkında da konuşan Ahmet Ürkmezgil, "Divan seçimi tabii ki olacak. 28 Mayıs'ta olan Divan seçimi mahkemeye yapılan itiraz sonucu iptal olmuştur. İlk Divan Kurulu toplantısında seçimli olması zaten mahkeme kararıdır. Bu kadar spekülasyon olmasının nedeni ise aynı anda Divan Kurulu Başkanımızın da disiplin kurulu tarafından ceza almasından dolayı, seçimlere katılamayacak olmasından dolayıdır. Bu iki olay birbirine karışıp epey bir arada git gel olmuştur. 28 Mayıs'taki Divan Kurulu seçimi iptal edildiği için mahkeme tarafından tekrar yenilenecektir. Bu da ilk toplantıda yapılacaktır. Henüz tarih belli değil arkadaşlarımız bununla ilgili çalışıyor" ifadelerini kullandı.

