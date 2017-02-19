Beşiktaş - Akhisar Belediyespor: 3 - 1

Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Akhisar Belediyespor'u 3 - 1 mağlup etti.

Vodafone Arena'da oynanan mücedelede Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Cenk Tosun, 27. dakikada Anderson Talisca ve 69. dakikada Atınç Nukan kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 81. dakikada Olcan Adın'dan geldi.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle puanını 47'ye yükselterek yakın takipçisi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Akhisar Belediyespor ise 24 puanla 13. sırada kaldı.

İSTANBUL / (fotoğraflı)