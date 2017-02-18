Beşiktaş Akhisar Belediye'ye takılmak istemiyor

Galatasaray maçı öncesi sarı kart alarmı

ALİ DANAŞ -İSTANBUL - UEFA Avrupa Liginde İsrail deplasmanında Hapoel Beer Sheva'yı 3-1 ile geçen Beşiktaş, Süper Ligde Akhisar Belediyespor'u ağırlayacak. 44 puan ile ligin lideri olan Siyah Beyazlılar Akhisar engelini de kayıpsız aşarak şampiyonluk yolunda yürüyüşünü devam ettirmek istiyor.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ SARI KART ALARMI

Teknik direktör Şenol Güneş Hapoel maçı sonrası sadece iki idman yapacak süresi olduğu için takıma fazla yüklenmeden hafif tempolu çalışmalar ile takımı Akhisar maçına hazırlıyor.Tosic dışında eksik futbolcusu bulunmayan Güneş'in kadro konusundaki kararını bu akşam yapılacak son antrenmanda vereceği öğrenildi.

Şenol Güneş'i kadro konusuda sıkıntıya sokacak tek konu ise 3 futbolcunun sarı kart sınırına gelmesi olacak.Takımın önemli isimlerinden Atiba, Quaresma ve Gökhan Gönül'ün Akhisar Belediyespor maçı öncesinde 3'er sarı kartı var.Bu üç futbolcu yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Bu durum kritik Galatasaray derbisinde 3 futbolcudan mahrum kalmak istemeyen ve zorlu derbiye tam kadro çıkma isteyen tecrübeli hocayı Akhisar karşısında farklı arayışlara itebilir.

Hapoel Beer Sheva maçına hasta haliyle çıkan ve 90 dakika sahada kalan Gökhan Gönül'ü yarın akşam dinlendirmek isteyen Güneş savunmayı Beck -Marcelo -Mitrovic ve Adriano'dan kurmayı düşünüyor.

Orta sahada Oğuzhan ve Talisca'ya yeniden forma vermesi beklenen Güneş'in sarı kart endişesinden dolayı Atiba'nın yerine Necip veya Gökhan İnler ile başlaması sürpriz olmayacak.

Quaresma - Talisca ve Babel'den oluşacak hücum hattının golcüsü ise her zamanki gibi Cenk Tosun olacak.Ancak Aboubakar'ın dönmesinden sonra hücum zenginliği artan Güneş'in burada yapacağı tek değişiklik ise Cenk Tosun'u sarı kart sınırında bulunan Quaresma'nın yerinde oynatıp Aboubakar ile maça başlamak olacak.