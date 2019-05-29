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Beşiktaş, Adem Ljajic’i KAP'a bildirdi

İSTANBUL, () - Beşiktaş, Adem Ljajic’in transferi konusunda kulübü Torino ile anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde: "Torino Kulübü’nden...

Beşiktaş, Adem Ljajic’i KAP'a bildirdi

İSTANBUL, () - Beşiktaş, Adem Ljajic’in transferi konusunda kulübü Torino ile anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a gönderilen açıklama şu şekilde:
"Torino Kulübü’nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic’in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe, ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6.500.000 Avro ödenecektir."

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