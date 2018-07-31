Beşiktaş'a VAR sistemi tanıtıldı

İSTANBUL () - Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Beşiktaş Kulübü'ne Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) tanıtmak için ziyarette bulundu. MHK üyesi Murat Ilgaz ile birlikte siyah beyazlı kulübü ziyaret eden Namoğlu, bu sezon ilk kez Spor Toto Süper Lig'de uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) ile ilgili siyah beyazlı futbolculara ve teknik heyete bilgi verdi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de sunum sırasında söz alarak oyuncularına tecrübelerini aktardı.

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