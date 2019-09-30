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Beşiktaş'a tepkili karşılama
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı. Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar,...
SPOR 30.09.2019, 05:31
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul'da tepkili bir şekilde karşılandı.
Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.
AVCI VE KAVALCI BİRLİKTE AYRILDI
Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.
Saat 00.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesini istedi.
AVCI VE KAVALCI BİRLİKTE AYRILDI
Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.
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