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Beşiktaş'a Mete Kalkavan, Başakşehir'e Halis Özkahya

Beşiktaş'a Mete Kalkavan, Başakşehir'e Halis Özkahya Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Ali Palabıyık'ın Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı İstanbul- Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. haftasında...

Beşiktaş'a Mete Kalkavan, Başakşehir'e Halis Özkahya

Beşiktaş'a Mete Kalkavan, Başakşehir'e Halis Özkahya

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Ali Palabıyık'ın

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul-

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. haftasında gözler lider Beşiktaş'ın Gaziantespor deplasmanı ile takipcisi M.Başakşehir'in evindeki Adanaspor maçında olacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Beşiktaş'ın maçına Mete Kalkavan, Başakşehir'in maçına ise Halis Özkahya'yı görevlendirdi. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını ise Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.
Haftanın programı ve görevli isimler şöyle:

27 Mayıs Cumartesi 
16:00 Atiker Konyaspor-Akhisar Bld. : SERKAN TOKAT 
16:00 Kasımpaşa-Antalyaspor : BARIŞ ŞİMŞEK  
18:00 Medipol Başakşehir-Adanaspor : HALİS ÖZKAHYA 
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor : ALİ PALABIYIK 
 
28 Mayıs Pazar 
16:00 Bursaspor-Gençlerbirliği : ALPER ULUSOY 
16:00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor : ÜMİT ÖZTÜRK 
16:00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor : BÜLENT BİRİNCİOĞLU 
19:00 Gaziantepspor-Beşiktaş : METE KALKAVAN 
 
29 Mayıs Pazartesi 
20:00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray : HALİL UMUT MELER 

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