Beşiktaş'a Mete Kalkavan, Başakşehir'e Halis Özkahya
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı Ali Palabıyık'ın
Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
İstanbul-
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. haftasında gözler lider Beşiktaş'ın Gaziantespor deplasmanı ile takipcisi M.Başakşehir'in evindeki Adanaspor maçında olacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Beşiktaş'ın maçına Mete Kalkavan, Başakşehir'in maçına ise Halis Özkahya'yı görevlendirdi. Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasını ise Ali Palabıyık'ın yöneteceği açıklandı.
Haftanın programı ve görevli isimler şöyle:
27 Mayıs Cumartesi
16:00 Atiker Konyaspor-Akhisar Bld. : SERKAN TOKAT
16:00 Kasımpaşa-Antalyaspor : BARIŞ ŞİMŞEK
18:00 Medipol Başakşehir-Adanaspor : HALİS ÖZKAHYA
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor : ALİ PALABIYIK
28 Mayıs Pazar
16:00 Bursaspor-Gençlerbirliği : ALPER ULUSOY
16:00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor : ÜMİT ÖZTÜRK
16:00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor : BÜLENT BİRİNCİOĞLU
19:00 Gaziantepspor-Beşiktaş : METE KALKAVAN
29 Mayıs Pazartesi
20:00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray : HALİL UMUT MELER