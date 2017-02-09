Beşiktaş'a Karabük'te coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 20'inci haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kentte siyah beyazlı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Siyah beyazlı takım yarın Kardemir Karabükspor ile oynayacağı karşılaşma için sabah saatlerinde karayoluyla İstanbul'dan yola çıktı. Bolu'da öğle yemeği için mola verdikten sonra Karabük'e hareket eden Beşiktaş, Safranbolu İlçesi'nde konaklayacakları otelin önünde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 150 Beşiktaş taraftarı oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Siyah beyazlı taraftarlar futbolcuların fotoğraflarını çekmek için birbirleriyle yarıştılar. Futbolculara çiçek vererek tezahürat eden taraftarlar daha sonra otelin önünden ayrıldılar.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taraftarların otobüsten inen futbolculara çiçek vermesi

-Kafile otele girerken

-Taraftarların sevgi gösterileri

HABER - KAMERA: BÜLENT DİKTEPE/KARABÜK,()