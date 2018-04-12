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Beşiktaş'a İzmir'de coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen...

Beşiktaş'a İzmir'de coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın Teleset Mobilya Akhisarspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen yüzlerce futbolsever, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuları bağrına bastı. Siyah beyazlılarda 5 maçlık cezasını tamamlayan Quaresma da kafilede yer alırken, taraftarlar Portekizli oyuncuya bol bol tezahürat yaptı. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren taraftarlar ortalığı 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarıyla inletti. Beşiktaş'ta Quaresma ile birlikte cezaları biten Tolgay, Atiba ve Oğuzhan da kadroda yer aldı. Beşiktaş, Manisa'da kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Beşiktaş kafilesinin Adnan Menderes Havalimanı'na gelişi
- Taraftarlardan detay görüntüler

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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